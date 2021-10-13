TBF Başkan Adayı Erman Kunter: Demokratik seçim bekliyoruz

13 Ekim 2021 Çarşamba, 13:10

Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını daha önce açıklayan Erman Kunter adaylık tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Erman Kunter sloganını "Oyunu Değiştir!" olarak açıkladı. Erman Kunter, basın toplantısına, rakipleri olan şu anki TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yine önceki federasyon başkanlarından Harun Erdenay'a başarılar dileyerek başladı.

Kunter, listesinde yer alan Efe Aydan, Ömer Araz, Canan Erdoğan, Füsun Güler Uysal'la gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Değişim diye yola çıktık. Kiminle konuştuysak sorunların günden güne büyüdüğünü görüyoruz. Sıkıntıları konuşacak muhatap yok, kapanmaya yakın kulüpler var. Bu, değişimin artık gerekli olduğunu gösterdi. Basketbol dar bir alana sıkışmış durumda." dedi.

Basketbolun iyi yönetilmediğini ve kaynakların kötü kullanıldığını belirten Kunter, "Büyük savurganlık var. Özellikle basketbola çok emek veren, Anadolu'da karınca gibi çalışan insanlara kulak verdiğimizde değişim talebinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kunter, seçim ilkelerinden bahsederek, basketbolda altyapı ve kadın basketboluna ayrıca önem vereceklerini ve basketbol lisesi projesini hayata geçirmek istediklerini açıkladı.

Kunter, "Şu an federasyon başkanlığı yapan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, rakiplerinizden biri. Aynı zamanda önceki federasyon başkanlarından Harun Erdenay'ın da Spor Bakanlığı desteği aldığı söyleniyor. Spor federasyonu seçimlerine siyasetin bu kadar yaklaşmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Hidayet'in 'demokratik seçim bekliyoruz' sözüne çok güveniyorum. Biz 180 delegenin oyuna talibiz. Başka bir şeye talip değiliz. Basketbolu bütün paydaşlarıyla beraber yönetmek ama çok büyük bir katılımla yönetmek istiyoruz. Hep beraber bir yerlere getireceğiz. Bazı duyumlar var, bunların hepsini biliyoruz. Biz basketbola, basketbolu yönetmeye talibiz. 180 tane delege var. Biz onları dilimiz döndüğünce projelere ikna etmeye çalışacağız. Bizim başka bir şeyimiz yok. Biz bunun için yola çıktık."