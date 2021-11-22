Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun altın renkli yarış tulumunun hikayesi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 18:31

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihindeki ilk Türk şampiyon sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu'nun 2021 sezonunun son ayak yarışlarının gerçekleştirildiği Endonezya'da ödül kürsüsünde giydiği altın rengindeki yarışçı kıyafetinin hikayesi ortaya çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunu genel klasmanda 564 puanla zirvede bitiren ve bu alanda Türkiye'ye tarihinde ilk şampiyonluk kupasını kazandıran milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dün Endonezya'da Türk bayrağıyla çıktığı podyumda kutlamalarını altın rengindeki özel tulum ve kaskla yaptı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 kez üst üste (2015-2020) şampiyon olan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın hegemonyasına son veren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki yarış sonrasında şampiyonluk kutlamalarında giydiği kıyafet yarışseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Uluslararası Mandalika Pisti'ndeki yarıştan sonra Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun organize ettiği kutlamalarda milli sporcu, altın renginde özel olarak hazırlanan tulum ve üstünde "Toprak Razgatlıoğlu Champion 1" yazılı kask kullandı.



Spor, motosiklet, dağ bisikleti, binicilik ve kayak gibi sporlar için koruyucu kıyafetler konusunda uzmanlaşmış İtalyan Dainese şirketi tarafından Toprak Razgatlıoğlu için özel olarak üretilen tulumun tanıtımında firma "Hedefine hazır ol, güven ve sıkı çalışma ile inşa et, ardından gerçekleştir. Yeni 2021 WorldSBK şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu. Sizi korumaktan gurur duyuyoruz. Forza Toprak!" ifadelerini kullandı.

Tulumda ayrıca Arjantinli yarışseverlerin San Juan'daki yarışları kazanan Toprak'a taktıkları "El Turco" lakabı da yer aldı.



"GELECEĞİN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUNU BİLİYORDUM"



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, kutlamalarla ilgili speedweek.com'a yaptığı açıklamada, 2018'de Toprak'ın ilk Superbike yarışından önce bir fotoğraf paylaştığını ve o zaman Toprak'ın bir sonraki Türk dünya şampiyonu olacağını yazdığını hatırlatarak, "2014'te ilk kez Avrupa Superstock 600'de yarıştığından beri, ilk günden beri ona inandım. Geleceğin dünya şampiyonu olduğunu biliyordum. Türkiye adına Supersport Dünya Kupası'nı kazandım ama Türkiye'nin bir Superbike şampiyonuna ihtiyacı vardı ve bu da Toprak'tı." değerlendirmesinde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, "Onu 1000 cc'lere erken koydum ve Manuel Puccetti ona bu fırsatı verdi. Bugün Toprak'ın bunu başarması için çok şey yaptı. Toprak çok sakin bir insandır, iki ayağı da yere basar. O çıldırmıyor ve aynı zamanda çok hoş. Ve o çok güçlü bir sürücü. Onunla çalışabildiğim için çok şanslıyım. Konuştuğumuz her şeyi pistte uygulayabilir. Yarışı izlediğimde öyle olduğunu düşündüm. İkinci yarışta şampiyonluğu kazanma şansımız olsun diye, ama Toprak benden çok daha güçlü, Redding'i geçti, ikinciliği geri aldı ve şampiyonluğu kazandı. O çok yetenekli ve güçlü, zirvede uzun yılları var. O dördüncü sezonunda Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazandı." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, yarıştaki stratejilerine ilişkin, Rea'yı takip etmesi gerektiği hakkında konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toprak önden çekilmeye çalıştı ama birkaç hata yaptı. Yarışın ortasında şampiyonluk kutlamasına hazırlanmalı mıyız diye düşündük. Birbirimize baktık ve dünya şampiyonu tişörtlerini giyeceğimizi söyledik. Şampiyon olmak için çok zor bir yarıştı. Ama Toprak'a sadece şampiyonluğu kazanmayacağını söyledim. Zor yoldan kazanırsa, uzun süre bundan faydalanacaktır. Kazanılması kolay olan şey, kalıcı bir izlenim bırakmaz."