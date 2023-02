Dünya Triatlon Birliği Başkanı'ndan başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:40

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:40

Dünya Triatlon Birliği Başkanı Marisol Casado, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya bir taziye mektubu göndererek yaşanan deprem felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Casado, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Sporun tüm engelleri aşma konusunda önemli bir güç olduğunu hatırlatan Casado, Dünya Triatlon Birliğinin ve Türkiye Triatlon Federasyonunun arasındaki onlarca yıldır var olan dayanışmanın, karanlık günleri atlatma konusunda bir ışık olacağına inandığını belirtti.

Mesajında Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Marisol Casado, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanınızda Dünya Triatlon Birliği ve tüm triatlon ailesi olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu korkunç doğal afetten etkilenen insanların ve bölgelerin hızla iyileşmesini ümit ediyoruz. Türk halkının iradesinin inanılmaz derecede güçlü olduğunu ve mağdurların yardımına koşacağına eminim. Her zaman yanınızdayız ve triatlon ailesinin de ihtiyaç duyduğunuz her an sizinle birlikte olduğunu bilmenizi isteriz."

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da Casado'ya, gösterdiği duyarlılık ve iş birliği teklifi için teşekkür etti.