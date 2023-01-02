Dünyaca ünlü Çek tenisçi Martina Navratilova'dan kötü haber
Toplamda 18 grand slam şampiyonluğu bulunan eski tenisçi Martina Navratilova'nın kansere yakalandığı öğrenildi.
Tenis dünyasının kadınlarda önemli isimlerinden Çek raket Martina Navratilova, gırtlak ve meme kanserine yakalandığını açıkladı.
ERKEN AŞAMADA TESPİT EDİLDİ
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, 66 yaşındaki eski tenisçinin gırtlak ve meme kanserine yakalandığı ve kanserin erken bir aşamada tespit edildiği bildirildi.
Navratilova, kadınlar teklerde 9'u Wimbledon'da olmak üzere toplamda 18 grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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