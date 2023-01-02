Dünyaca ünlü Çek tenisçi Martina Navratilova'dan kötü haber

Toplamda 18 grand slam şampiyonluğu bulunan eski tenisçi Martina Navratilova'nın kansere yakalandığı öğrenildi.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 19:56
Dünyaca ünlü Çek tenisçi Martina Navratilova'dan kötü haber
Abone Ol google-news

Tenis dünyasının kadınlarda önemli isimlerinden Çek raket Martina Navratilova, gırtlak ve meme kanserine yakalandığını açıkladı.

ERKEN AŞAMADA TESPİT EDİLDİ 

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, 66 yaşındaki eski tenisçinin gırtlak ve meme kanserine yakalandığı ve kanserin erken bir aşamada tespit edildiği bildirildi.

Navratilova, kadınlar teklerde 9'u Wimbledon'da olmak üzere toplamda 18 grand slam şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Martina Navratilova kanser tenis

En Çok Okunan Haberler