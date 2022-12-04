Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Patrick Tambay hayatını kaybetti
İtalyan takım Scuderia Ferrari'de de yarışan Fransız eski Formula 1 pilotu Patrick Tambay'in yaşamını yitirdiği açıklandı.
1980'lerde Ferrari ile iki Grand Prix kazanan Fransız eski Formula 1 pilotu Patrick Tambay'in ailesi, pazar günü yaptıkları açıklamada, uzun bir hastalığın ardından dünyaca ünlü sürücünün 73 yaşında öldüğünü duyurdu.
Parkinson hastalığına yakalanan Tambay; Theodore, McLaren ve Renault takımlarında görev yapmıştı.
Tambay, 1982 Hockenheim ve 1983 Imola yarışı olmak üzere kariyerindeki iki galibiyete Ferrari ile ulaşmıştı.
GILLES VILLENEUVE'ÜN YERİNE GEÇMİŞTİ
Tambay, yakın arkadaşı Gilles Villeneuve'ün 1982 Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği ölümcül kazasının ardından Ferrari'de yarışmaya başlamıştı.
Tambay, Villeneuve'ün 1997 yılında dünya şampiyonluğunu kazanan oğlu Jacques'ın vaftiz babasıydı.
Paris doğumlu Tambay 123 Grand Prix'de start aldı ve 1986 yılında beş kez pole pozisyonu sahibi oldu.
Fransız sürücü 1983 yılında ulaştığı dördüncülükle en yüksek dünya şampiyonluğu derecesini elde ederek emekli oldu.
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