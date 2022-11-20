Formula 1'de sezon sona erdi: Alman pilot Sebastian Vettel'den hüzünlü veda
Hollandalı pilot Max Verstappen, Formula 1 sezonunun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini kazandı. Alman pilot Sebastian Vettel ise Abu Dabi'de son yarışına çıkarak kariyerine nokta koydu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu Abu Dabi'de sona erdi.
Hollandalı pilot Max Verstappen, en önde başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören oldu ve sezonu 22 yarışta 15 galibiyetle kapattı. 2 kez dünya şampiyonu, bu sonuçla 1 sezonda en çok yarış kazanan pilot rekorunu geliştirdi.
Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez'in önünde ikinci sırayı aldı ve sezonu ikinci sırada bitirdi. Perez ise sezonu üçüncü bitirdi.
SEBASTIAN VETTEL VEDA ETTİ
Yarışın en önemli kısmı ise Alman pilot Sebastian Vettel'in vedası oldu. 301. kez piste çıkan 4 kez dünya şampiyonu, yarışı 10. sırada bitirdi ve Formula 1 kariyerine nokta koydu.
Mekanik arıza nedeniyle yarışı yarıda bırakan 7 kez dünya şampiyonu İngiliz pilot Lewis Hamilton ise 16 yıllık kariyerinde ilk kez bir sezonu yarış galibiyeti alamadan kapattı.
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