Formula 1’de sezonun ardından: Leclerc başladı Max bitirdi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Formula 1’de 22 yarışlık 2022 sezonu geride kaldı. 22 yarışın 15’ini kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, birçok rekoru kırarak 454 puanla şampiyon oldu.

Son yarışın son turuna kadar süren ikincilik yarışında ise kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc 308 puanla oldu. Leclerc’i 305 puanla Red Bull pilotu Perez takip etti. Takımlar klasmanında ise Red Bull, 8 yıllık Mercedes dominasyonunu bitirerek şampiyon oldu. Hamilton’un yarış kazanamadığı sezon, Vettel’in vedası ile dramatik bir biçimde sonlandı.

LECLERC BAŞLADI MAX BİTİRDİ

Verstappen’in son turdaki şampiyonluğu ile tamamlanan 2021 sezonunun ardından şampiyon pilotun ilk üç yarışın ikisinde yarış dışı kalması ve bu iki yarışı Ferrari’den Leclerc’in kazanması, ‘Tifosiler’ için “Bu sene o sene” heyecanı ve beklentisi yarattı. Ancak sonrasında Ferrari teknik ekibinin sistematiğe dönüşen hataları ve Verstappen’in aracından “Yüzde 110 verim alması” ile sezonun bitmesine 4 yarış kala şampiyon belli oldu. Sezon adeta, yarışlara Leclerc’in birinci sırada başlayıp Verstappen’in birinci sırada tamamladığı bir yarışın kopyalarından oluştu.

RUSSELL’İN YÜKSELİŞİ

Sezonda dikkat çeken diğer ayrıntıların başında, Mercedes’te kaçınılmaz olarak görülen Russell – Hamilton denge değişiminin büyük oranda gerçekleşmesi geldi. Kariyerinin ilk galibiyetini Brezilya’da alan Russell sezonu 275 puanla 4. Sırada tamamlarken, Lewis Hamilton ise sezonu 246 puanlı Ferrari pilotu Carlos Jr Sainz’in arkasında 240 puanla 6. Sırada tamamladı.

VETTEL’İN VEDASI

Sezona damga vuran gelişmelerden birisi ise Vettel’in F1’e veda etmesiydi. Vettel’in toplamdaki 37 puanını, takımı Aston Martin’den ziyade Aston Martin’e rağmen elde etti. Pist dışı duyarlı tavırlarıyla da bilinen Vettel, performasıyla izleyicilerde popüler şarkıdan atıfla “en güzel halinle başka ve iyi bir takımda bir sene daha olmaz mıydı” dedirtti.

Aston Martin sınavını ise gelecek yıl, bu yılın performansıyla “yıllara meydan okuyor” dedirten ve yaşadığı aksiliklere rağmen pes etmeyen Fernando Alonso alacak.

GELECEK YIL NELER OLABİLİR?

Harcama sınırını aştığı için ceza alan Red bull takımı aracını geliştirmekte sorun yaşayacak gibi gözüküyor. Şampiyonluğun diğer adayı Ferrari ile birlikte son yarışlarda araç gelişimi ile dikkat çeken Mercedes’in şampiyonluk mücadelesine ortak olması şaşırtıcı olmayacaktır. Üç hatta dört pilotun şampiyonluk için yaratacağı bir sezon şaşırtıcı olmaz...