Dünyaca ünlü futbolcuların evlerini soyan örgüt çökertildi!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:26

Güncelleme: 13.03.2024 - 16:26

İspanya Ulusal Polisi, farklı zamanlarda Madrid'de bazı futbolcuların evlerini soyduğu tespit edilen bir suç örgütünü çökerttiğini, 6 kişinin tutuklandığı açıkladı.

Aralarında Radamel Falcao ve Rodrygo Goes'in de olduğu bazı futbolcuların evlerini soydukları ortaya çıkarılan suç örgütünün başkent Madrid ve çevre ilçelerde hırsızlıklar yaptığı belirtildi.

Beşi erkek, biri kadın toplam 6 kişinin tutuklandığını duyuran İspanya Ulusal Polisi, söz konusu suç örgütünün 2022'nin temmuz ayında çoğunluğu futbolculara ait 8 evde hırsızlık yaptığı bilgisini paylaştı.

FUTBOLCULARIN EVLERİNİ SOYDULAR

Futbolcuların ve ailelerinin yaşamlarını, eve giriş ve çıkış saatlerini takip etmek için özellikle sosyal medya hesaplarını takip ederek, video ve fotoğraflar üzerinden çalışmalar yaptığı ortaya çıkarılan hırsızların, son olarak Mayıs 2023'te lüks saat ve mücevherlerin olduğu bir evi soyduğu ifade edildi.

İspanya'da son yıllarda futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına sıkça rastlanırken, son olarak Eylül 2023'te Sergio Ramos'un Sevilya'daki çiftlik evi soyulmuştu.