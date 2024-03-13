Galatasaraylı Derrick Köhn'den şampiyonluk açıklaması: 'Fenerbahçe'den daha iyiyiz'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:13

Güncelleme: 13.03.2024 - 14:13

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

Gana asıllı Alman futbolcu, transfer sürecinden şampiyonluk mücadelesine kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Köhn'ün açıklamaları şu şekilde:

-Galatasaray'a transfer süreci nasıl gelişti?

"Menajerimden Galatasaray seni istiyor diye ilk haber geldiğinde, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kalmıştı. Çabuk karar vermem gerekiyordu. Ailem ve arkadaşlarıma konuştum. Hepsi Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsetti. Ve beni buraya gelme konusunda yüreklendirdi. Büyük bir takımda oynamak istiyordum ve Türkiye'nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum. Tek bir cevap ihtimalim vardı be ben de evet dedim"

-Takım atmosferini nasıl buldun?

"İlk soruda cevap verdiğim gibi, burada olmaktan çok mutluyum. Yeni gelen birine nasıl davranılması gerekiyorsa herkes öyle davrandı.. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları... Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Bana, "Sakin ol ve zamanının gelmesini bekle çok iyi şeyler başaracaksın, keyfini çıkar" denmişti. Ben de tam olarak bunu yaptım. Herkesin bana sıcak yaklaşması işimi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam eder."

"BİZ DAHA İYİYİZ"

"İlk golünü taraftarımızın önünde attın. Bunu hayal etmiş miydin?"

"Bunun hayalini kurdum. Çok keyifli bir histi. O çıkan gürültüyü hala hatırlıyorum. Golden sonra sevincimi yaptım ve çok daha keyiflendim. Bu sevinci tekrar yaşamayı umuyorum. Ailemin ve arkadaşlarım bu gole çok sevindiğini görmek beni oldukça mutlu etti. Bu hissi asla unutmayacağım."

"Süper Lig'de iyi bir rekabet var. Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele. Ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasarayız. Biz daha iyiyiz, en önemlisi de. Odaklanmamız, her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maç galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız."

"TARAFTAR OLMASA TAKIMLAR BİR HİÇ"



-İstanbul derbileri hakkında ne düşünüyorsun?

"Elbette bilgim var. Almanya'daki Türk arkadaşlarım İstanbul derbilerinden bahsederlerdi. Hangi maçtı hatırlamıyorum ama çocukluğumda bir İstanbul derbisi izlemiştim. Beşiktaş maçı çılgıncaydı. İlk derbimdi, galibiyet almak istiyordum ve galibiyet aldık. O yüzden çok mutluyum. Derbiler hep özeldir ve onları kazanmak çok önemlidir. Oynadığım tüm derbileri kazanmak istiyorum."

-Taraftar hakkındaki görüşün nedir?

"Pozitif anlamda çılgınca diyebilirim. Bizim için itici bir güçler. Çok tutkulu olduklarını söylemeliyim. Beşiktaş maçında da maç boyu onların sesini duyduk. Taraftar olmasa takımlar bir hiç. Onların yanımızda olması çok önemli. Bize hep enerji veriyorlar. Onların yanımızda olduğunu hissetmek bizi iyi hissettiriyor."