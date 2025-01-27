Dünyaca ünlü hakemden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için açıklama: 'UEFA'da veya Polonya Ligi'nde görevlendirilmeyeceksem...'
2 kez dünyanın en iyi hakemi seçilen Szymon Marciniak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.
Süper Lig'de 4 hafta sonra oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem tartışmaları şimdiden başladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dün akşam yaptığı açıklamada bu sezon kritik maçlarda yabancı orta hakem talep ettiklerini dile getirmişti.
Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrası Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı orta hakemin görev alıp almayacağı merak konusu oldu.
Öte yandan dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Polonyalı Szymon Marciniak, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili TV100'e açıklamalar yaptı.
"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'den davet gelse nasıl bakarsınız?" sorusunu yanıtlayan Marciniak, "Böyle bir davet gelmeden, böyle bir gündem olmadan bir şey söylemek istemem" ifadelerini kullandı.
Yine de dev derbiye açık kapı bırakan Szymon Marciniak, "UEFA'da veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa ve görevlendirilmeyeceksem ben tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim" şeklinde konuştu.
Szymon Marciniak, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında dünyanın en iyi hakemi seçilmişti.
IFFHS 2024 yılında ise dünyanın en iyi hakemleri listesinde Marciniak'a 7. sırada yer verdi.
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