Dünyanın en ağır forması

Samsunspor Kulübü, Samsunspor 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle üst üste 5. yılında da “Cinsiyet Temelli Şiddete Son” mesajı verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Mor formamızın ilk kez giyildiği günden bu yana futbolu bir araç olarak kullanıyoruz. Sessizliği bozmak, diyaloğu teşvik etmek ve toplumu harekete geçirmek için buradayız. Çünkü farkındalık hayat kurtarır” denildi ve KADES uygulamasına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Farkındalık hayat kurtarır;

Samsunspor mücadeleyi yeniliyor

Cinsiyet temelli şiddete karşı Samsunspor üst üste 5. kez bu Uluslararası Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü’nde kadın güçlendirmeye olan bağlılığını yineliyor.

Kadınlara karşı;

Mor formamızın piyasaya sürülmesinden bu yana, Kulübümüz futbol platformunu toplumsal cinsiyet temelli şiddetin gerçeklerine dikkat çekmek için kullandı -sessizliği bozmak, diyaloğu teşvik etmek ve topluluğumuzu harekete geçirmek.

Farkındalık hayat kurtarır ve kadın cinayetlerindeki endişe verici artışla birlikte, gerçekleri ve bilgileri paylaşmak şu konularda en güçlü araçlardan biridir:

Hayatta kalanları desteklemek

Sessizliğe meydan okumak

Kadınları ve kız çocuklarını korumak

Modern bir futbol kulübü olarak şunu kabul ediyoruz:

Güç eşitlikten gelir.

İlerleme kapsayıcılık üzerine inşa edilir.

Kalıcı değişim güçlenme ile sağlanır.

Türkiye’de sizin veya tanıdığınız birinin desteğe ihtiyacı varsa:

Şiddet bildirmek için KADES uygulamasını indirin."