Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın en ağır forması

Dünyanın en ağır forması

26.11.2025 11:46:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Takip Et:
Dünyanın en ağır forması

Süper Lig ekibi Samsunspor, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle “Cinsiyet Temelli Şiddete Son” mesajı paylaştı.

Samsunspor Kulübü, Samsunspor 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle üst üste 5. yılında da “Cinsiyet Temelli Şiddete Son” mesajı verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Mor formamızın ilk kez giyildiği günden bu yana futbolu bir araç olarak kullanıyoruz. Sessizliği bozmak, diyaloğu teşvik etmek ve toplumu harekete geçirmek için buradayız. Çünkü farkındalık hayat kurtarır” denildi ve KADES uygulamasına dikkat çekildi.

Image

ıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Farkındalık hayat kurtarır;

Samsunspor mücadeleyi yeniliyor

Cinsiyet temelli şiddete karşı Samsunspor üst üste 5. kez bu Uluslararası Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü’nde kadın güçlendirmeye olan bağlılığını yineliyor.

Kadınlara karşı;

Mor formamızın piyasaya sürülmesinden bu yana, Kulübümüz futbol platformunu toplumsal cinsiyet temelli şiddetin gerçeklerine dikkat çekmek için kullandı -sessizliği bozmak, diyaloğu teşvik etmek ve topluluğumuzu harekete geçirmek.

Farkındalık hayat kurtarır ve kadın cinayetlerindeki endişe verici artışla birlikte, gerçekleri ve bilgileri paylaşmak şu konularda en güçlü araçlardan biridir:

Hayatta kalanları desteklemek

Sessizliğe meydan okumak

Kadınları ve kız çocuklarını korumak

Modern bir futbol kulübü olarak şunu kabul ediyoruz:

Güç eşitlikten gelir.

İlerleme kapsayıcılık üzerine inşa edilir.

Kalıcı değişim güçlenme ile sağlanır.

Türkiye’de sizin veya tanıdığınız birinin desteğe ihtiyacı varsa:

Şiddet bildirmek için KADES uygulamasını indirin."

Image

İlgili Konular: #kadına şiddet #forma #samsunspor

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Hep aynı felaket senaryosu...'
Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: 'Hep aynı felaket senaryosu...' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Breidablik - Samsunspor maçına Ukraynalı hakem
Breidablik - Samsunspor maçına Ukraynalı hakem UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe İzlanda'da oynanacak Breidablik–Samsunspor maçını Denys Shurman yönetecek; karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Beşiktaş'tan Samsunspor ve MHK'ye sert tepki!
Beşiktaş'tan Samsunspor ve MHK'ye sert tepki! Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 1-1 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından görüşlerini aktardı.