Dursun Özbek: 'Bizim yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün Puma ile resmi forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesini kapsayan imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Galatasaray olarak değerli bir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray 1905'ten bu yana yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü temsilcisidir. Puma bu vizyonun önemli bir paydaşıdır. Bu işbirliği ile birlikte Galatasaray markasının dünya çapında daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Galatasaray olarak hedefimiz dünya futbolunda adımızı en yukarılara yazdırmaktır."

"MAĞAZACILIĞI 6 AY İÇİN HALKA ARZ EDECEĞİZ"

"Mağazacılığın halka arzını planlıyoruz. Bu konuda da çalışmalara başladı. Mağazacılığın potansiyeli Galatasaray için büyük önem arz ediyor. Halka açıklaması için takvimi oluşturduk, finansal çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 6 ay içinde mağazacılığı halka arzını hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARI ÇITASINI YUKARI ÇEKMEK"

"Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekme hedefimiz var. Bu hedefe yürüyeceğiz. 2022'de göreve geldiğimiz günden itibaren planladığımız hedeflere bugüne kadar geldik. Liverpool ve Bodo Glimt maçlarında taraftarın desteğini, oyuncularımızın aidiyetini gördünüz. Bu Galatasaray'ın zafere odaklı olduğunu göstermektedir. Yürüdüğümüz bu yolda bu başarıya ve hedefe hazırız"

"SPONSORLUK GELİRLERİMİZİ 15 MİLYON EURO'DAN 80 MİLYON EURO'YA GELDİ"

"2022'de aldığımız tedbirler çerçevesinde başarı çizgimizi çok yukarıya çektik. Sponsorlukların adedi, miktarı bu başarı çizgisiyle paraleldir. Tabi bunun yanı sıra iletişim de çok önemli. Galatasaray'ın büyüklüğünü gerektiği gibi anlatabilmek de çok önemliydi. 2022'de 15 milyon Euro olan sponsorluk geliri 80 milyon Euro mertebesine kadar geldi."

"GALATASARAY'I GLOBAL ANLAMDA İLK 5'E ULAŞTIRACAĞIZ"

"Mukayese edilemeyecek revize anlaşma gerçekleştirdik. Galatasaray bu yürüyüşünü hiç kesmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzle birlikte sevenlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Galatasaray'ı global anlamda ilk 10'a ve ilk 5'e ulaştıracağız. Finansal yapıyı düzelttik, tesisleşmeyi bitirmek üzereyiz."

"BİZİM YAPTIĞIMIZ HER SÖZLEŞME SON DERECE ŞEFFAF"

Dursun Özbek, "Victor Osimhen için bir değer biçiyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Osimhen'in transfer sürecinde sözleşmesinde bir çıkış maddesi vardı, 75 milyon Euro gibi. Osimhen ile bizim yaptığımız sözleşmede çıkış maddesi yok. Osimhen, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün bonservis miktarının yüksek olduğu konuşuldu ama bugün kamuoyunda Osimhen'e verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim. Transferleri yaparken Galatasaray'ın ekonomisi ve şeffaflığı çok önemli. Bizim yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf ve TFF'nin ve UEFA'nın regülasyonuna uygun sözleşmelerdir".