Dursun Özbek duyurdu: 'Galatasaray'ın 100 yılının projesi'

Galatasaray'da 26. şampiyonluğun coşkusu Galatasaray Adası'nda devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, adada kamera karşısında geçerek 4 sezonda neler başardıklarını anlattı.

Dursun Özbek sözlerine Galatasaray'a kazandırılan yerler hakkında konuşarak başladı. Özbek, "Göreve gelirken verdiğimiz sözler, Galatasaray için koyduğumuz hedefler vardı. Uzun zamandır kullanılamaz halde Galatasaray Adası vardı. Üyelerimizin kullanımına açık mükemmel bir tesis var. İstanbul'un gözbebeği olan bir tesis. Bunun yanında Kalamış Tesisleri'nde de yenilemeleri tamamladık. 19 Mayıs'ta birlikte olup Atamız'ı anıp Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız" dedi.

MECİDİYEKÖY VE RİVA

"Göreve geldiğimizde Riva projemiz devam ediyordu. İkinci etap için Kasım 2024 tarihinde Emlak Konut ile anlaşmamızı revize ettik. Konut satışları, pazarlama gerçekleştiriliyor. Riva arazimize komşu 30 dönümlük ticari alan da kulübümüze kazandırıldı. Mecidiyeköy binamız... Göreve geldiğimizde konuta dönüştürdük. Florya'da bize ait olmayan arazinin alınmasında büyük rol üstlendi. Tüm projeleri hızlandırmamıza yardımcı oldu. Haziran ayında daireleri teslim etmeyi planlıyoruz. Bu projede sona geldik."

FLORYA'DA İNŞAAT BAŞLAYACAK

"Florya, kulübümüzün mali bağımsızlığını kazanması yolunda çok önemli adımdır. Tüm hassasiyetleri göze alarak ilerledik. Bu böyle bilinsin. Arsa karşılığı paylaşım sözleşmesi imzalandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyle Bankalar Birliği kredisinin kalan kısmı kapandı, vadesi geçmiş ticari borçların bir kısmı ödendi. İnşaat için ilk adım atıldı. Ruhsat projesi başvurusu yapılacak ve inşaat başlayacak. Bu projeden önümüzdeki süreçte gelecek finansal destek sizden aldığımız yetki doğrultusunda kullanılacak."

KEMERBURGAZ'A 70 MİLYON EURO

"Kemerburgaz, göz bebeğimiz, gurur duyduğumuz, dünya standartlarında bir tesis. Avrupa'da zaferlere ulaşmak için gerekli çalışmalardan bir tanesiydi. Başkanlık dönemimde bu tesisi tamamlamaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri sadece bir tesis değildir, burası Galatasaray'ın yeni futbol aklıdır. Kemerburgaz Tesisleri, kulübümüzün kaynakları kullanılarak tamamlanmıştır. Bu gibi tesisler için kullandığımız bütçe yaklaşık 70 milyon Euro'dur. Bu tesis çalışmalarını yapmamayı tercih etseydim Galatasaray'ın hiç borcu olmazdı, kasasında parası olurdu, kurucularımızdan emanet vizyonumuzu da kaybetmiş olurduk."

"Kemerburgaz'da ikinci faz için çalışıyoruz. İlk planladığımız projeye 1600 kişilik stadyum ekledik. Bu tesislerin inşaatı Aralık 2026'da bitecek. Kemerburgaz geleceğin yıldızlarının yuvası, sporcularımızın yetişeceği alandır. Galatasaray'ın gelecekteki neferleri buradan doğacaktır."

“GALATASARAY'IN 100 YILININ GELECEĞİ”

"Aslantepe Vadisi sadece bir spor kompleksi değil, Galatasaray'ın 100 yılının geleceğidir. 165 bin metrekarelik dev bir yaşam ve spor merkezi kuruyoruz. Aslantepe Vadisi'nin tamamlanmasıyla birlikte 365 gün yaşayan bir spor kompleksi olacak. İmar planı onaylandı, bakanlık onayı alındı, ruhsatı alındı. Temel atma törenini yaptık. Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern spor altyapılarından biri Galatasaray'ın olacak. Aslantepe'nin finansal kaynağı için çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamada kulüp yönetimi ve bağlı idari birimlerinin taşınacağı binayı yapmayı planlıyoruz.

Rams Park'ta yapılan yatırımlarla stadyum deneyimini tamamen değiştirdik. Hem taraftar deneyimini büyüttük hem sponsorluk gelirlerimizi artırdık. Modern futbol sadece sahada oynanmıyor, marka gücüyle, teknolojiyle, deneyim ekonomisiyle büyüyor."

"Yarın 17 Mayıs, hepimizin hatırasında UEFA Kupası vardır. Yaşayan efsanemiz Fatih Terim'in çok güzel bir sözü vardır; "En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur!" İşte bizde şimdi önümüze bakıyoruz. 27'inci şampiyonluğa hazır mısınız! Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız!"