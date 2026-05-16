Mauro Icardi'den Galatasaray'a veda gibi açıklama: 'Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler'

16.05.2026 18:42:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından mesaj yayınladı. Yıldız futbolcu, "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikâyenin bir parçası yaptığın için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray ile sözleşmesi biten Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı camiaya veda gibi bir açıklama yaptı.

Arjantinli golcü açıklamasında "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin açıklaması şu şekilde: 

"Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.

Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...

Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

Dört yıl oldu.

Dört şampiyonluk.

Binlerce sarılma.

Milyonlarca hatıra.

Ama en değerli şey kupalar değildi.

Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

Türkiye benim için öyle olacak.

Silinmesi imkansız bir anı.

Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.

Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.

Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.

Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

Teşekkürler Galatasaray.

Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.

Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.

Ama bazı aşklar elveda demez.

Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."

İlgili Haberler

Tribünler o beste ile yankılandı: Mauro Icardi maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Mauro Icardi gözyaşlarına hakim olamadı.
Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor? Süper Lig'de üst üste kazanılan şampiyonlukların baş mimarlarından biri olan Mauro Icardi'nin, Antalyaspor maçı sonrası yaşadığı duygusal anlar veda iddialarını güçlendirdi. Peki, Icardi Galatasaray'dan gidiyor mu? Mauro Icardi hangi takıma gidiyor?
Mauro Icardı'den dikkat çeken Galatasaray açıklaması: 'Son anıma kadar mücadele edeceğim' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.