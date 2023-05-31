Dursun Özbek: 'Galatasaray geliyor!'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:49

Ankaragücü galibiyetiyle beraber 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirtti ve şu sözlerle devam etti: "Türkiye'nin en büyük spor kulübünün, kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu, eşsiz taraftarları; Cumhuriyetin 100'ü, Türkiye'nin En Büyüğü!

Cumhuriyetin 100. yılında, Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız dedik ve bunu başardık. Bugün, 23. şampiyonluğu garantilemiş olmanın büyük mutluluğu ve gururu içerisindeyiz."

TARAFTARLARA SESLENDİ

Açıklamalarında taraftarın onları bırakmadığını belirten Özbek: "Bu başarıda aslan payı her zamanki gibi sizlerin… Galatasaray'ın adının geçtiği yerde beklentisiz, koşulsuz desteğinizi veren, 7'den 70'e herkesin… Bizi bir gün bile yalnız bırakmadınız; Galatasaray'ı Türkiye'nin en muhteşem taraftarına sahip spor kulübü yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz ve adanmışlığınız için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi daha büyük zaferler bizi bekliyor. Herkes duysun sesimizi, Galatasaray geliyor!"