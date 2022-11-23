Dursun Özbek: 'Herkese örnek olabilecek bir yapıdayız'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 20:30

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Galatarasay Üniversitesi, bu camianın en son kurulan eğitim yuvalarından bir tanesi. Galatasaray, 500 yılı aşan bir eğitim kurumu. Herkese örnek olabilecek bir yapıdayız." dedi.

Galatasaray Üniversitesinin kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yılı dolayısıyla, Galatasaray Üniversitesi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Galatasaray Üniversitesi ve Mezunlar Derneğinin düzenlediği etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Faruk Süren, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ve Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Elif Uzuner katıldı.

"BURASI BİZİM YUVAMIZ"

Mezunlar, fakülte dekanları, öğrencilerin de katılım sağladığı organizasyon öncesi basın mensuplarına bir açıklama yapan Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi ile iftihar ettiklerini belirterek, "Galatarasay Üniversitesi, bu camianın en son kurulan eğitim yuvalarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi Galatasaray, 500 yılı aşan bir eğitim kurumu. Dolayısıyla ilk okulundan tutun lisesi var, ortaokulu var ve üniversitesi de var. Herkese örnek olabilecek bir yapıdayız." dedi.

Galatasaray Üniversitesinin bugün en yüksek seviyede tercih edilen bir üniversite olduğunun altını çizen Başkan Özbek, rektör Ertuğrul Karsak'a teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"O da hizmet verdiği sürede üniversiteyi daha yüksek bir konuma getirdi. Bu arada unutmamak lazım, üniversitenin kuruluşunda emeği geçen birçok Galatasaraylı abim var. Bunların başında Yiğit Okur, Coşkun Tunca, değerli sınıf arkadaşım Ethem Tolga. Onlara teşekkür ediyoruz. Tabii İnan abinin (Kıraç) emekleri de çok büyük. Onun için burası bizim yuvamız. Seve seve geliyoruz. İftihar ettiğimiz bir kurum. İnşallah nice 30 yılları burada beraber kutlarız. Ben burada okuyan bütün Galatasaraylı kardeşlerime selam ediyor, başarılar diliyorum."

Rektör Ertuğrul Karsak da Galatasaray Üniversitesi'nin 500 yılı aşan bir eğitim ve öğretim geleneğinin son aşaması olduğuna dikkati çekerek, "Bugün, üniversitenin kuruluşuna dayanak teşkil eden milletlerarası antlaşmanın 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında mezunlarımızın bir konseri olacak. Etkinliklerimiz cuma günü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fransa Yüksek Öğretim ve Araştırma Bakanı ile eski Fransa Başbakanı Alain Juppe'nin katılımıyla düzenlenecek panellerle devam edecek. Nice 30 yıllar diliyorum." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında üniversitenin ilk mezunlarından oluşan Müzikal ve Drama Kulübü, Çelik Kasapoğlu'nun müzik direktörlüğünde ve Osman Ergül'ün koordinatörlüğünde bir konser verdi.