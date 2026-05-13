Dursun Özbek'in dili sürçtü, salondan kahkaha sesleri yükseldi

Galatasaray'da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek'in konuşmasını yaptığı sırada yaşananlar salondakileri ve Özbek'i güldürdü.

Dursun Özbek kürsüde konuşmasını yaparken bu sezon kazanılan şampiyonluğa vurgu yaptı. Bu sırada Özbek'in dili sürçtü ve 26 yerine 36 şampiyonluk dedi. Özbek'in bunun üzerine ağzından çıkan kelimeler sonrası salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 36... 36 ağzımdan çıktı ya! Bunda bir iş var."