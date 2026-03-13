Dursun Özbek: 'Liverpool’da güzel bir maç olacak'

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü & Nef Vakfı AFAD Yaşam Alanı’ndaki iftara eşi Mesude Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı İlkin Aydın ile birlikte katıldı.

İftarda konteyner kentte kalan depremzedelerle sohbet edip onların sorunlarını da dinleyen Özbek, depremin ilk gününden beri depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Özbek, “Deprem sonrası bölgede desteklerimiz oldu ve Kahramanmaraş’ta bunlardan bir tanesi. Konteyner kentte yaşayan Maraşlı kardeşlerimizi bayramlarda ve Ramazan günlerinde devamlı ziyaret ediyoruz. Bugün de iftar sofrasında onlarla beraberdik. Amacımız sadece bir konteyner vermek değil, onlara dokunmak, dertleşmek; ihtiyaçları varsa onları gidermek. Dolayısıyla biz onları ziyaret ettikçe onlar da çok memnun oluyorlar. Elimizden geldiği kadar Galatasaray Spor Kulübü olarak bölgedeki ihtiyaç sahibi herkese elimizi uzatıyoruz. Depremin birinci gününden beri böyle. Bugün de buradayız, onlarla beraber iftar yaptık” diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek, kendi sahalarında 1-0 yenerek önemli bir avantaj elde ettikleri Liverpool’la ilgili soru üzerine ise, “Hazırlanıyoruz. İnşallah Liverpool’da güzel bir maç olacak. Amacımız turu geçmek ve Galatasaray’ı, Türk insanını, Türk futbolseverleri ve tüm Türkiye’yi sevince boğmak” dedi.