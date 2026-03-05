Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk, ultrAslan'ın düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Özbek ve Buruk, organizasyonda yaptıkları konuşmalarla camiaya mesaj verdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Dursun Özbek, taraftarlara hitabında şu ifadeleri kullandı:

"Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum."

"SÖZÜMÜZ SÖZ, HİÇ MERAK ETMEYİN"

Teknik Direktör Okan Buruk ise taraftarlara güven aşılayan bir mesaj verdi:

"Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız."