Dursun Özbek müjdeyi verdi: 'Bu Galatasaray için bir milattır'

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün ekonomik durumu ve projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, yeni sezona borçsuz başlayacaklarını belirtti. Sabah gazetesine yaptığı açıklama Özbek, "Galatasaray tarihinde bir ilki yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bu bir ilk! Yeni sezona sıfır borçla giriyoruz" dedi.

Konuyla ilgili Özbek ayrıca, "Oyuncuların alacağı yok, vergi borcu yok ayrıca hiçbir kuruma karşı da borcumuz yok. Bu Galatasaray için bir milattır" ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'deki proje içinse Özbek şunları söyledi:

"Yıl sonuna kadar bitirilecek, ayrıca bizim rezidansta bulunan dairelerden 50-60 milyon dolar arası bir gelir elde edeceğiz."