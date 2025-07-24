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Dursun Özbek'ten Osimhen transferi için açıklama: 'Bana hak vereceğinizi düşünüyorum'

Dursun Özbek'ten Osimhen transferi için açıklama: 'Bana hak vereceğinizi düşünüyorum'

24.07.2025 16:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten Osimhen transferi için açıklama: 'Bana hak vereceğinizi düşünüyorum'

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çabaladığı Victor Osimhen için başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, yaptığı konuşmada Victor Osimhen'in transferine de değindi.

Victor Osimhen'le ilgili Dursun Özbek, "Osimhen Galatasaray'ı çok sevdi, çok katkı veren bir oyuncu. Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planladığımızı söylemeliyim" dedi.

Özbek ayrıca, "İş bittikten sonra imzalar atılınca nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Victor Osimhen, sezonun bitmesiyle Napoli'ye döndü. Osimhen, Galatasaray formasıyla 41 maça çıkarken 37 gol ve 8 asist kaydetti.

Victor Osimhen, Galatasaray'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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