Dursun Özbek ödül töreninde konuştu: 'Saha dışında da mücadele etmek zorundayız'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:04

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:03

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy katıldı.

"SAHA DIŞINDA DA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Ödül töreninde konuşma yapan Dursun Özbek, GSYİAD'ın Galatasaray'a sosyal anlamda çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Fotoğraflara baktık. Anlar çok güzel yansıtılmış. Çok güzel şeyler yakalanmış. Galatasaray'ın duruşunu, performansını ve ruhunu temsil eden anlar yakalanmış. Bu fotoğraflar çok değerli" ifadelerini kullandı.

Özbek, 2024-2025 sezonunun kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, "Saha dışında da mücadele etmek zorundayız. Bizim saha içindeki mücadelemize destek verecek en önemli husus, camiamızın birliğidir. Bu birlikteliği güzel bir şekilde sergiledik. Bunun kanıtı da son 2 sezonda yaşadığımız şampiyonluklar. Bu birliktelik için sımsıkı sarılalım" şeklinde konuştu.