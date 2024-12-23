Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:15

Güncelleme: 23.12.2024 - 16:15

Süper Lig'den 2024-25 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.

Galatasaray, ilk devre sonunda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe, Samsunspor ve Göztepe takip etti.

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı.

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i şöyle:

Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon Euro

Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe 8 milyon Euro

Victor Nelsson - Galatasaray 14 milyon Euro

Davinson Sanchez - Galatasaray 19 milyon Euro

Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe 15 milyon Euro

Gabriel Sara - Galatasaray 23 milyon Euro

Sofyan Amrabat - Fenerbahçe 22 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray 20 milyon Euro

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe 17 milyon Euro

Allan Saint Maximin - Fenerbahçe 17 milyon Euro

Victor Osimhen - Galatasaray 75 milyon Euro