Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!
Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Süper Lig'in en değerli 11'ine Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular damga vurdu.
Süper Lig'den 2024-25 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.
Galatasaray, ilk devre sonunda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe, Samsunspor ve Göztepe takip etti.
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i şöyle:
Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon Euro
Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe 8 milyon Euro
Victor Nelsson - Galatasaray 14 milyon Euro
Davinson Sanchez - Galatasaray 19 milyon Euro
Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe 15 milyon Euro
Gabriel Sara - Galatasaray 23 milyon Euro
Sofyan Amrabat - Fenerbahçe 22 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray 20 milyon Euro
Sebastian Szymanski - Fenerbahçe 17 milyon Euro
Allan Saint Maximin - Fenerbahçe 17 milyon Euro
Victor Osimhen - Galatasaray 75 milyon Euro
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