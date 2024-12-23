Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Süper Lig'in en değerli 11'ine Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular damga vurdu.

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:15

Süper Lig'den 2024-25 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. 

Galatasaray, ilk devre sonunda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe, Samsunspor ve Göztepe takip etti.

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. 

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 11'i şöyle:

Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon Euro

Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe 8 milyon Euro

Victor Nelsson - Galatasaray 14 milyon Euro

Davinson Sanchez - Galatasaray 19 milyon Euro

Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe 15 milyon Euro

Gabriel Sara - Galatasaray 23 milyon Euro

Sofyan Amrabat - Fenerbahçe 22 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray 20 milyon Euro

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe 17 milyon Euro

Allan Saint Maximin - Fenerbahçe 17 milyon Euro

Victor Osimhen - Galatasaray 75 milyon Euro


Etiketler: #süper lig #fenerbahçe #galatasaray

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