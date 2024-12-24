Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lyon'dan Georges Mikautadze kararı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Georges Mikautadze'nin bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lyon'dan Georges Mikautadze kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:24

Süper Lig ve Avrupa'da belirlediği hedeflere ulaşmak isteyen Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım, eksik bölgeler için çalışmalara başlarken, forvette en güçlü aday Lyon forması giyen Georges Mikautadze olarak öne çıktı.

Galatasaray yönetimi, Gürcistanlı oyuncu için Lyon ile görüşmelerini sürdürürken Fransız ekibinin oyuncu için istediği bonservis bedelinin belli olduğu iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Fransız basınından Lyonfoot'ta yer alan habere göre; Fransızlar, sarı kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında yer alan Mikautadze için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Haberde Victor Osimhen'in ocak transfer döneminde ayrılması halinde Galatasaray'ın temaslarını yoğunlaştıracağı ifade edildi.

LYON PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki forvet, Lyon formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.


Etiketler: #lyon #galatasaray #Georges Mikautadze

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