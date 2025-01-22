Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Dursun Özbek'in futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.
Öte yandan Galatasaray da; saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
PFDK'nin açıklaması şu şekilde:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.01.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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