Dursun Özbek'ten Ajax maçı için açıklama: 'Bizim için önemli eşiklerden bir tanesi'

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Ajax’ı mağlup edip üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Devler Ligi’nde 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ajax karşılaşmasını değerlendirdi.

Özbek maça ilişkin, "3'te 2 yaptık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızı memnun etmek ve zirveye tırmanmak" dedi.

Dursun Özbek ayrıca, "Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Ajax maçı önemli bir eşik" açıklamasında bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la 5 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Hollanda’da oynanacak maç TSİ 23.00’te başlayacak.