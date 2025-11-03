Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek'ten Ajax maçı için açıklama: 'Bizim için önemli eşiklerden bir tanesi'

Dursun Özbek'ten Ajax maçı için açıklama: 'Bizim için önemli eşiklerden bir tanesi'

3.11.2025 16:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dursun Özbek'ten Ajax maçı için açıklama: 'Bizim için önemli eşiklerden bir tanesi'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ajax maçının Şampiyonlar Ligi için kritik bir önem sahip olduğunu söyledi. Özbek, "Ajax maçı bizim önemli eşiklerden bir tanesi. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar Ajax’ı mağlup edip üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. 

Devler Ligi’nde 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ajax karşılaşmasını değerlendirdi.

Özbek maça ilişkin, "3'te 2 yaptık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızı memnun etmek ve zirveye tırmanmak" dedi.

Dursun Özbek ayrıca, "Ajax maçı bizim için önemli eşiklerden bir tanesi. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Ajax maçı önemli bir eşik" açıklamasında bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la 5 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Hollanda’da oynanacak maç TSİ 23.00’te başlayacak.

İlgili Konular: #galatasaray #dursun özbek #ajax

İlgili Haberler

Dursun Özbek Next Level Kemer projesinin tanımında yer aldı
Dursun Özbek Next Level Kemer projesinin tanımında yer aldı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Next Level Kemer projesinin tanıtımına katıldı.
Dursun Özbek kulübün mali durumunu açıkladı: ‘Mali yapımız sağlıklı’
Dursun Özbek kulübün mali durumunu açıkladı: ‘Mali yapımız sağlıklı’ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali durumuna ilişkin “31 Mayıs itibarıyla 31 milyon Avroluk kısa vadeli yükümlülüğümüz var” dedi. Özbek, oyuncu ve varlıkların toplam değerinin 340 milyon Avro olduğunu belirterek, “Yaptığımız yatırımın karşılığı ortada” ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek bahis skandalıyla ilgili konuştu: 'Gözüken husus iç açıcı değil'
Dursun Özbek bahis skandalıyla ilgili konuştu: 'Gözüken husus iç açıcı değil' Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis skandallarıyla ilgili konuştu. Özbek, "Bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil" dedi.