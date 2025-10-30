Dursun Özbek bahis skandalıyla ilgili konuştu: 'Gözüken husus iç açıcı değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 14:53:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis skandallarıyla ilgili konuştu. Özbek, "Bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir sponsorluk etkinliğinde bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı.

"HUSUS İÇ AÇICI DEĞİL"

Bahis soruşturmasına destek vereceklerini ifade eden Özbek, "Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak yaptığımız duyurularla anlattık. Olacak gibi değil. Özellikle, bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu konunun biz TFF bu işi yürütüyor. Biz her konuda destek vereceğimizi açıkladık.

Bunun bir an evvel, çabuk bitmesinde fayda var. Türk basınında değil, Avrupa basınında da irdeleniyor. Bu Türk futbolu lehine değil. En süratli şekilde araştırmaların, soruşturmaların yapılıp neyse kararın verilmesi lazım. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılmasında, ortaya çıkarılmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

