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Dursun Özbek'ten 'çilek' transferi yanıtı: 'Taraftara söz veriyorum...'

Dursun Özbek'ten 'çilek' transferi yanıtı: 'Taraftara söz veriyorum...'

20.05.2025 09:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Dursun Özbek'ten 'çilek' transferi yanıtı: 'Taraftara söz veriyorum...'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair basın mensuplarına konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından transfer için önemli mesajlar verdi.

Devler Ligi"ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız" dedi.

ÇİLEK TRANSFERİ YANITI

Özbek, "Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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