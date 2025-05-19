Osimhen kalacak mı? Galatasaraylı yönetici açıkladı!

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı kazandıkları şampiyonluğun ardından Radyospor'da Özgür Sancar'ın sunduğu "Spor Kazanı" programına önemli açıklamalarda bulundu.

"SON ÜÇ SENEKİ ŞAMPİYONLUKLAR KARAKTERİN ZAFERİ"

Takımın ortaya koyduğu karaktere övgüde bulunan Nihat Kırmızı, "Tabi bu seneki şampiyonluk, özellikle aslında son 3 senedir gelen şampiyonlukların hepsi ayrı ayrı sabrın, inancın ve en önemlisi karakterin zaferi. Okan hoca başta olmak üzere, tüm teknik heyeti ve tek tek oyuncularımızı bu ortaya koydukları karakterlerden dolayı tebrik ederim. Tabii sahada bu karakteri gösterdiler. Oynadıkları futbolla, aldıkları net galibiyetlerle, Türkiye Kupası ardından da şampiyonlukla nasıl bir karakter ortaya koyduklarını hep beraber izledik. Gördük ve alkışladık." dedi.

"KEDNİ YAPILARI BAŞLARINA YIKILDI"

Fenerbahçe cephesinden sıklıkla gelen yapı söylemlerine değinen yönetim kurulu üyesi, "Ama sadece sahada mı oynandı oyun? Hayır. Saha üstünde de oynanan oyunlar vardı. Arkamızdan çevrilen, oynanan oyunlar vardı. Başta Başkanımız Dursun Özbek, İkinci Başkanımız Metin Öztürk, Niyazi Erkencioğlu, Mehmet Cibara, Eray Yazgan, Genel Sekreterimiz ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Sportif Aile Yönetim Kurulu üyelerimiz de daha dışında oynanan oyunlara engel oldular. Nasıl oyunlar oynandığını hepimiz hep beraber Türk spor kamuoyu ile taraflı taraflı herkes izledik. Neler söylendi, ne tür iftiralar atıldı, yapılar kuruldu, yıkıldı. Yapıları önce kurdular, sonra kendileri yıktılar. ... Bir sürü şeyler yaptılar. Ne oldu? Yapı kendi başlarına yıkıldı." dedi.

"O OYUNUN İÇİNE GİRMEMİZİ İSTEDİLER AMA GİRMEDİK"

Bu sezon ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye kurdukları üstünlükten bahseden Kırmızı, "Çok da kıymetli Türkiye'nin güzide kulübü olan rakibimizi kupada eleyerek finale çıktık ve sonrasında kupayı aldık. Aynı şekilde ligde de yine iki maç oynadık kendileriyle. Bir maçtan galip geldik, Bir maçı da berabere bitirdik. Nasıl bir galibiyet aldığımızı herkes gördü. Çok haklı, çok net bir galibiyet aldık. Oyuncularımız sahada karakter gösterdi. Sahada oynanan oyunu en iyi şekilde oynadılar. Onların söyledikleri şeylere aldanmadık. O oyunun içine girmemizi istediler. O oyunun içine biz girmedik ve sonunda mutlu sona ulaştık." dedi.

"İYİ Kİ YABANCI HAKEM GETİRDİLER"

Sezon içinde Fenerbahçe'nin yaptığı yabancı hakem taleplerini değerlendiren Kırmızı, "İyi ki bunları yaptılar. Çünkü kimsenin konuşacak bir lafı kalmadı. Yabancı hakem de geldi, yine yapamadılar. Yerli de geldi, yine yapamadılar. VAR'lara yabancı getirdiler yine. Kendi hakemleriyle geldiler olmadı. Başkasına hakemleri getirdiler yine olmadı. Ne yaparlarsa yapsınlar olmadı." dedi.

"ALLAH'IN TECELLİSİ İLE DEPLASMANDA KAZANDIK"

Fenerbahçe'nin geçen sezon Süper Kupa'ya genç takımla çıkması hakkında konuşan yönetici, "Geçen sene Super Kupa'da biliyorsunuz. Oynanan Super Kupa'da sahaya genç takımıyla çıktı rakibimiz. Ve birçok spekülasyon oldu. A Tkımla çıksaydık aslında yenerdik vs gibi. Tecelli, Allah'ın tecellisi... Bu sene yine bir kupa maçında, bu sefer Türkiye Kupası'nda yine rakibimizle oynadık ve Kadıköy'de oynadık. Yenerek finale çıktık ve kupayı aldık." dedi.

GALATASARAY'LI YÖNETİCİDEN MOURİNHO'YA "SEN KENDİ İŞİNE BİR BAK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun dün Fernando Muslera'nın penaltı kullanmasına yönelik eleştirilerini değerlendiren Kırmızı, "Tamam kardeşim, sana, ne? Sen kendi işine bir bak. Kendi oyuncularına bir bak. Kendi saygısızlıklarına bir bak. Sen önce kendi saygısızlığını bir hallet. Ondan sonra başlarsın. Yani ki bir saygısızlık da değil." dedi.

"ERDEN TİMUR'A SELAM YOLLAMAK İSTİYORUM"

Erden Timur'un Galatasaray'ın üç şampiyonluk ile devam eden serisindeki katkılarına değinen yönetici, "Osimhen bir dünya yıldızı. Tabii ki Icardi'nin de Galatasaray'a şampiyonluk sezonunda çok büyük katkıları bulunuyor. Buradan son şampiyonluğumuz dışındaki iki sezondaki şampiyonluğa katkıda bulunan Sayın Erden. Timur'a da selam yollamak istiyorum. Onun da bu şampiyonlukta da çok önemli katkısı var." dedi.

OSİMHEN KALACAK MI? GALATASARAYLI YÖNETİCİ AÇIKLADI

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kırmızı, "Osimhen çok sevdi Galatasaray'ı, camia da oyuncuyu çok sevdi. Böyle camlar oyuncu ile bütünleşirse o zaman performans da üst seviyede oluyor. Osimhen'i de bu sene gördük. Sadece attığı gollerle değil, takıma katkısı, canla başla mücadele etmesi... Tabii diğer arkadaşları da onu motive etti. Bu performansta her bir oyuncunun çok büyük katkıları vardı. Hatta dün penaltı olduğunda Osimhen, kaleden Muslera'yı alıp sen git at dedi. Gol krallığına giden bir oyuncu, kendisi atıp daha çok atmak isteyebilir. Normalde bir golcü bunu ister. Kendisi çok paylaşımcı bir oyuncu. Çok sevdi Galatasray'ı. Başka kulüpte daha çok kazanabilir, daha güzel şeyler yaşayabilir ama ama bu kadar mutlu olabilir mi tartışılır. Ama tabii ki neler olacağını, şartların neler göstereceğini göreceğiz. Orta nokta bulunursa, şartlar uyarsa kalır. Ama kalmazsa da, sadece Galatasaray'dan değil Türkiye'den bir yıldız geçti deriz." dedi.

MUSLERA VE MERTENS'İN GÖZYAŞLARI HAKKINDA...

Dün kutlamalar esnasın Mertens ve kaptan Muslera'nın gözyaşları ile ilgili konuşan Nihat Kırmızı, "Ben ayrılık gözyaşı olarak yorumlamıyorum. Mertens bize çok katkı veren bir oyuncumuz. Özellikle Muslera kaç senedir kaptanlık yapıyor. 14 senedir Galatasaray'a hizmet ediyor, üst düzey oynayarak. Futbol çok komplike bir oyun değil. Bir laf vardır ya, atanın ve tutanın çok iyi olacak diye. Bir kere bizim tutanımız çok iyi. Bir zamanlar haksız rekabet deniyordu Muslera için. Şu anda bile kendisinin kariyerinin sonuna geldiği konuşulduğu dönemde bile, ligde açık ara en iyi kalecilerden bir tanesi. Zaten karakterini konuşmaya gerek yok. Bütün rakip oyuncular, teknik heyetler çok sevip, sayı duyuyor. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir karakter, çok önemli bir kaptan. Galatasaray'da seneye mi olur, nasıl olur? Okan Hoca'da değerlendirecektir, teknik heyet ve oyuncunun kendisi de değerlendirecektir. Ama bu kadar sene üst düzey performans sergilemiş bir oyuncunun da Galatasaray'dan ayrılması mümkün değil. Mutlaka başka görevlerde de kulübün içerisinde olacaktır. Oyuncuların o an gözyaşlarını şampiyonluk sevincinin duygusallığından döktüğünü düşünüyorum." dedi.