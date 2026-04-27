Dursun Özbek'ten derbi sonrası açıklama: 'Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar...'

27.04.2026 09:55:00
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, "Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok ciddi bir adım attı. Başkan Dursun Özbek, dev maçın ardından GSTV'ye açıklamalar yaptı.

"Fenerbahçe'ye karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diyen Dursun Özbek, hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi ve verilmeyen penaltıları olduğunu öne sürdü.

Özbek sözlerini, "Galatasaray inandığı yolda yürüyor. Şampiyonluğa bir adım kaldı. Onu da yapacağız ve bütün camiamızı, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" şeklinde sürdürdü.

Futbolcuları kutlayan ve taraftarlara teşekkür eden Dursun Özbek, "Oyuncularımın ve teknik kadromun gözlerinden öperim. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarıma teşekkür gönderiyorum. Böyle bir taraftar dünyada hiçbir yerde yok. Bir dakika bile susmadılar, takımı desteklediler" dedi.

Dursun Özbek son olarak, "Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar. Galatasaray çok büyük bir camia" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe derbisi öncesi... Dursun Özbek'ten taraftara çağrı! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Özbek, Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında görüşlerini dile getirdi.
Dursun Özbek'ten yönetime destek çağrısı: 'Herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor' Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Bunu herkesten rica ediyorum" dedi.
Fenerbahçe maçı öncesi Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Sinir uçlarımızla oynuyorlar' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında konuştu.