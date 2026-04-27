Dursun Özbek'ten derbi sonrası açıklama: 'Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar...'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok ciddi bir adım attı. Başkan Dursun Özbek, dev maçın ardından GSTV'ye açıklamalar yaptı.

"Fenerbahçe'ye karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diyen Dursun Özbek, hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi ve verilmeyen penaltıları olduğunu öne sürdü.

Özbek sözlerini, "Galatasaray inandığı yolda yürüyor. Şampiyonluğa bir adım kaldı. Onu da yapacağız ve bütün camiamızı, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" şeklinde sürdürdü.

Futbolcuları kutlayan ve taraftarlara teşekkür eden Dursun Özbek, "Oyuncularımın ve teknik kadromun gözlerinden öperim. Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarıma teşekkür gönderiyorum. Böyle bir taraftar dünyada hiçbir yerde yok. Bir dakika bile susmadılar, takımı desteklediler" dedi.

Dursun Özbek son olarak, "Bizi istedikleri gibi aşağıya çekmeye çalışsınlar, başaramazlar. Galatasaray çok büyük bir camia" diyerek sözlerini noktaladı.