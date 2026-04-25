Fenerbahçe maçı öncesi Dursun Özbek'ten hakem tepkisi: 'Sinir uçlarımızla oynuyorlar'

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan bütçe toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması gündemi ele alınacak.

Sarı-kırmızılı kulübün bütçe toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi karşılaşmanın hakemi Yasin Kol hakkında konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları:

“Erkek futbol takımımız üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Avrupa'da uzak kaldığımız hedefleri yakalamış olduk. Bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. ”

YASİN KOL TEPKİSİ

“Her gün nelerle mücadele ettiğimizi anlamanızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız. FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki pozisyonu tartışmalı olan bir hakemi bu maça atayarak sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerden birine Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıkları belli değil. Türk futbolunun birleştiği bir nokta var, bu hakem bu maça göre değil. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını sorguluyoruz.”

'BİR SONRAKİ SENE, BU SENEDEN DAHA ZOR OLACAK'

“3 seneden beri verdiğimiz mücadeleye bu sene de devam ediyoruz. Hep berabere elde ettiğimiz büyük başarılar, sadece takdir edilmemekte aynı zamanda kıskanılmaktadır. Bu kıskançlar, kulübümüzü hedef haline getirmektedir. Emin olun bir sonraki sene, bu seneden daha zor olacak. Sadece sportif açıdan değil, birlik ve beraberliğimizin sınanacağı kritik bir süreç bizi bekliyor.”

NBA EUROPE PROJESİ SÖZLERİ

"NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yapılan görüşmelerde NBA Europe yetkileri Galatasaray'ın taraftar gücünden ve Aslantepe projesinden ne kadar etkilendiklerini söylüyor. Kadın voleybol takımımızın kazandığı kupayla Galatasaray Avrupa'da futbol, basketbol ve voleybolda şampiyonluk yaşayan ilk Türk kulübü oldu. Mutluyuz ve gururluyuz."