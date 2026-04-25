25.04.2026 18:09:00
Fenerbahçe derbisi öncesi... Dursun Özbek'ten taraftara çağrı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün resmi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Özbek, Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Derbi öncesinde sarı-kırmızılılarda düzenlenen bütçe toplantısının ardından Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"PROVOKE EDİCİ OLAYLAR OLABİLİR"

GS YouTube kanalından taraftara çağrıda bulunan Dursun Özbek, "Fenerbahçe maçı çok önemli bir maç. Belki her zamankinden daha yoğun şekilde oyuncularımızı desteklemek durumundayız. Bunu yapacağımızdan eminim. Tabii her zamanki itidali korumak zorundayız. Son haftalardaki gelişmelere baktığımız zaman, provoke edici olaylar olabilir. Bunların hiçbirine gelmemeliyiz. Taraftarlarımızın takımımızı sportif anlamda desteklemelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

