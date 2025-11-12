Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dursun Özbek'ten eleştirilere yanıt: 'Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus mu?'

Dursun Özbek'ten eleştirilere yanıt: 'Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus mu?'

12.11.2025 16:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Dursun Özbek'ten eleştirilere yanıt: 'Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus mu?'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, Süper Lig'deki iki rakiplerinin kollandığını iddia eden bir üyenin sözleri üzerine, "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi? Geçmişten beri neyle mücadele ediyoruz?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Başkan Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, Süper Lig'deki iki rakiplerinin kollandığını iddia eden bir üyenin sözleri üzerine, "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi? Geçmişten beri neyle mücadele ediyoruz? Sanki biz bunun farkında değiliz. Son 3 senedir neyle mücadele ettiğimize bakın" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY KULÜBÜ FUTBOLDA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GİDİYOR"

Galatasaray'ın içinde futbolu yönetmek için bir organizasyon oluşturduklarını aktaran Özbek, "Bir teknik kadromuz var. Bu kadro sadece antrenmanla ilgilenmiyor. Rakip analizi ve kendi futbolcularımızın performansını değerlendiriyorlar. Kemerburgaz'daki yapı dediğimiz zaman yaklaşık 45-50 kişiden bahsediyoruz. Son derece başarılı bir futbol hayatı olan, başarılı bir teknik adamımız var. Galatasaray'ın futbol etkinliğinin nasıl yönetilmesi gerektiğini belirleyen bir ekibimiz var. Futbol aklı dendiği zaman kişiler işaret edilir. Galatasaray Kulübü, futbolda başarılı bir şekilde gidiyor. Son 3 senede ne kadar başarılı olduğumuzu görüyorsunuz" diye konuştu.

Özbek'in, "Futbol faaliyetlerini yürütmek için bir yapı var. Şimdi 'yapı' kelimesi de yanlış anlaşılacak" ifadesi de salonda gülüşmelere sebep oldu.

İlgili Konular: #galatasaray

İlgili Haberler

İki futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Galatasaray'dan bahis operasyonu açıklaması!
İki futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Galatasaray'dan bahis operasyonu açıklaması! Süper Lig ekibi Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı hakkında bir açıklama yayımladı.
Eski Galatasaraylı Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oluyor!
Eski Galatasaraylı Roberto Mancini'nin yeni adresi belli oluyor! Süper Lig ekibi Galatasaray'da da çalışan 60 yaşındaki İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin, Al Sadd kulübünden gelen teklife olumlu yanıt verdiği ileri sürüldü.
Kocaelispor maçının tamamlayamamıştı: Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması!
Kocaelispor maçının tamamlayamamıştı: Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması! Galatasaray, Kocaelispor maçının 63. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Lucas Torreira'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.