Kocaelispor maçının tamamlayamamıştı: Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasını tamamlayamamıştı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kendini yere bırakan Torreira, 64. dakikada da oyundan çıkarak yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan duyuru şöyle:
“Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize.”