Dursun Özbek'ten Lionel Messi sorusuna cevap! 'Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait'

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaptı. Özbek'e Lionel Messi iddiaları da soruldu.

Gerçekleştirdikleri projelerle öncü bir takım olduklarını belirten Başkan Özbek, "2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler 2022’de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde diğer camialardan 'Gayrimenkul şirketi oldu' gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor" dedi.

2022'den beri üç ana hedef doğrultusunda ilerlediklerini söyleyen Dursun Özbek, "2022’den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk; finansal sürdürülebilirliği sağlamak, tesisleşmek ve sportif başarıyı yakalamak. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özbek sözlerini "Şu anda Türkiye'de takımdaşlık olarak baktığınızda Galatasaray'ın taraftar kitlesinin çok büyüdüğünü, özellikle Osimhen ve Icardi ikonlarının verdiği uğraşlar sonucunda çok yüksek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Giderek bütün Türkiye Galatasaraylı oluyor" şeklinde sürdürdü.

Süper Lig'deki rekabete de değinen Özbek, "Ligin son 2-3 senede gördüğümüz gibi iki takım arasında geçmesi güzel değil. Rekabetin biraz daha aşağılara doğru yayılmasını son derece önemsiyorum" sözlerini sarf etti.

"İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak" diyen Dursun Özbek'in Şampiyonlar Ligi'yle ilgili açıklamaları şöyle:

"Şampiyonlar Ligi çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. İlk hedefimiz 36 takım arasından çıkmak. Hedeflerimiz hep yüksek, ilk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. 8'de veya 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Konsantrasyonu kaybetmeden bu sene Şampiyonlar Ligi'ne hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum."

"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya da cevap veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık. Bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."