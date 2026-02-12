Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: 'Sezon sonunda...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı kırmızılı kulübün kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının, yeni nesil ulaşım ve mobilite markası Tiktak ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Bugün Galatasaray'ın geleceğe bakan vizyonunu ve toplumsal sorumluluğunu yansıtan stratejik bir iş birliğini duyurmak için buradayız. Bu ortaklık, Galatasaray'ın değerlerini bilen bir Galatasaraylının kulübüne duyduğu bağlılığın da bir göstergesidir. Bu işbirliği kapsamında Tiktak, Galatasaray Kadın Basketbol ve Galatasaray Kadın Voleybol takımlarının forma sırt sponsoru olacaktır. Sezon sonuna kadar bir anlaşmamız var araçlarla ilgili. Sezon sonunda tekrar oturup konuşacağız."

“TÜRK FUTBOLUYLA İLGİLİ SÜREKLİ YAPILAN TOPLANTILARDAN BİRİSİNİ YAPTIK O GÜN”

"Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanıyım, İbrahim Bey de TFF Başkanı. Şundan daha doğal bir şey olamaz ki; zaman zaman biz bir araya gelelim ve Türk futbolunun geleceği ve problemleri hakkında konuşalım. Türk futboluyla ilgili sürekli yapılan toplantılardan bir tanesini yaptık o gün. Galatasaray ile o konuyu ilişkilendirmek imkansız, olağan dışı bir şey. Sanki nükleer barış anlaşması için uluslararası boyutta devletlerin başkanları bir araya gelmiş gibi konuşuluyor. 3 sene art arda şampiyon olmuş bir takım, 4. senesinde lider olan bir takım, kendi camiası içinde tek yumruk olmayı başarmış bir takım... Ve bu takımın başkanı TFF Başkanı'na gidecek diyecek ki 'Efendim bizim camianın içinde sıkıntı var...' Ne sıkıntısı olabilir? Onun için Galatasaray o insanların hayal ettiği gibi bir takım, Galatasaraylı yöneticiler de o insanların hayal ettiği gibi yöneticiler değildir. Onun için zaten ' Takımları, başkanları karıştırdılar herhalde' dedim. Böyle bir konuşma olmaz. Hiç kimse Galatasaray'ı bu tip durumlarla ilişkilendirmeye kalkmasın"

“ICARDI İLE SEZON SONUNDA BİR ÇOK ŞEY NETLEŞTİKTEN SONRA KONUŞACAĞIZ”

"Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. Daha önce benzer cevaplar vermeme rağmen bu konuyu gündemde tutmak doğru değil. Icardi, Galatasaray'ın değerleri içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemli duruma gelmez ve geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız. Beraber karşılıklı karar vereceğiz."

"BU TAKIM, LİGİN EN DEĞERLİ TAKIMI"

"Ara transfer döneminde para harcamak istemediğimi kim söyledi? TFF Başkanı'na gittiğimiz gibi bir iddia yani. 'Dursun Özbek para harcamak istememiş.' Sezon başından beri Dursun Özbek ne yapmış? Harcadığımız bonservis parasına, kurduğumuz takıma değerine insanların bakması lazım. Bu takımın 360 milyon euro değeri var ve ligin en değerli takım. Bu takım nasıl oldu? Kendi kendine mi? Böyle bir düşünce yok, uydurulmuş ve icat edilmiş bir laf. Devre arası transfer yapmak istemediğimi düşünenler, dönsünler ve sezon başına baksınlar."

"TRANSFERDE TEKNİK HEYETİN HAYAL ETTİĞİ HEDEFLERE ULAŞTIK"

“Sezon başında planlama yaparsınız ve transfer için harekete geçersiniz. Nokta atışı transferler için çalıştık. Tek bir alternatifimiz yok, bir sürü alternatifler var. Performans olarak en uygun oyuncuları seçtik. Ara transferler böyle yapıldı. Teknik kadronun hayal ettiği hedeflere ulaştık.”

PAPE GUEYE İDDİASINA YANIT

Dursun Özbek, “Pape Gueye transferini maliyeti nedeniyle reddettiğiniz iddiası doğru mu?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Maliyeti nedeniyle reddettiğim bir oyuncu var mı? Transfer böyle mi yapılıyor. Ben iddialarla konuşmuyorum. Bana 'falan kişi şunu dedi' dersen cevap veririm. Transfer fiyata göre yapılan bir şey mi yoksa performans değerlendirmesiyle yapılan bir şey mi? Biz gerek transfer döneminde de gerekse Avrupa ve ligdeki yarışımız itibariyle teknik heyet ve scoutingin getirdiği bütün transferleri yaptık."