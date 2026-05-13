Dursun Özbek'ten seçim açıklaması: 'Elimizde önemli bir fırsat var'

Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'ta Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, her mayısta olduğu gibi yine çok mutlu ve gururlu olduklarını anlatarak, "Futbol takımımız, üst üste dördüncü ve toplamda 26. şampiyonluğu alarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta hocamız Okan Buruk'a, teknik ekibe, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sezon boyunca yanımızda olan taraftarlarımıza gönderiyorum. Onların desteğiyle bu başarıya ulaştık. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupasını alacağız. Taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Bütün taraftarlarımızı şampiyonluk coşkusunu yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 23 aydır başkanlık görevinde olduğunu dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu dönemde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren, önümüzdeki dönem listemizde yer almayan ama her zaman bize destek olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar, her zaman Galatasaray'ın başarısı için çalıştı. Şimdi 2 sene daha bu göreve talibiz. Zor dönemler geçirdik. Bizi durdurmak isteyenler oldu. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Bu seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray'ı' olarak belirledik. Bu dönemde başaracaklarımızla yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunun için elimizde önemli bir fırsat var. Bu tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Geleceğin Galatasaray'ı için çalışacağım."

Yeni dönemde yönetim kurulunda beraber çalışacağı isimleri kürsüye çağıran Özbek, şunları söyledi:

"2024 yılında seçtiğiniz yönetim, süresini doldurdu. 2026-2028 dönemlerinde buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak için sizden yetki ve destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. 23 Mayıs'taki seçime de herkesi davet ediyorum."