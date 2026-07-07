Dursun Özbek'ten transfer yanıtı: 'Galatasaray tarihine yakışır bir takım kuracağız'

Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenman öncesinde başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SIKI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Yeni sezon hedeflerine değinen Özbek, şampiyonluk için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

"5. şampiyonluğu kazanmak için teknik ekibimizle ve yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz."

"HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Galatasaray tarihine yakışır bir takım kuracağız. 2017 senesinde kurduğumuz takım üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. 2. dönemde ise Icardi, Mertens, Uğurcan, Osimhen, Torreira... Bu oyuncuları Galatasaray'a kazandırmadık mı? Bize yapılan yakıştırmaların etkisinde kalmadık. Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyaç olan her yere transferleri yaptık" dedi.

"AMACIMIZ AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMINI YARATMAK"

Takımın seviyesini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten Özbek, "Amacımız bu sezon Avrupa'nın en iyi takımı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekli takviyeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAK"

Sözlerini yeni sezon hedefiyle tamamlayan Dursun Özbek, üst üste beşinci şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.

"4. sene üst üste nasıl şampiyon olduysak, bu sezon da şampiyon Galatasaray olacak. Üst üste 5. kez. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi Galatasaray bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz."