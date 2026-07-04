Adı Galatasaray ile anılıyordu: Liverpool'dan Virgil van Dijk kararı

Liverpool'un 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile yola devam etmek istediği öne sürüldü.

The Athletic'te yer alan habere göre; Virgil van Dijk, ülkesi Hollanda'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından tatile çıktı ve yeni sezon öncesi Liverpool ile çalışmalara katılacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

İngiliz ekibinde yeni teknik direktör Andoni Iraola'nın, Van Dijk'a güvendiği ve Liverpool'un, 34 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtildi.

GALATASARAY VE MILAN

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile İtalya'dan da Milan ilgileniyor.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Virgil van Dijk'ın, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool forması altında geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan deneyimli yıldız, savunma performansı ile birlikte 8 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.