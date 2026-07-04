Khephren Thuram'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefi olan ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarını güçlendirmek istiyor.

Transfer çalışmalarına devam eden iki takım, Khephren Thuram transferinde karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Khephren Thuram ile ilgileniyor.

THURAM'IN CEVABI

İki takım da başarılı orta saha oyuncusu için Juventus'tan bilgi aldı ancak Fransız futbolcu, iki takıma da transfer olmayı düşünmüyor.

TALİPLERİ VAR

Öte yandan Sunderland, Nottingham Forest ve Newcastle Khephren Thuram için nabız yokladı ancak henüz somut bir teklif yapmadı. Fransız devi PSG de oyuncuyla ilgili bilgi topladı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ

Juventus ise oyuncusu için en az 50 milyon Euro bonservis bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Juventus'ta 45 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3136 dakika sahada kaldı ve 4 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

Thuram'ın Juventus ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt'ta 38 milyon Euro değeri bulunuyor.