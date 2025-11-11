Dursun Özbek'ten Victor Osimhen yanıtı: 'Ne kadar değer biçiyor?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı ödül töreninde Victor Osimhen için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

Özbek, ödül töreninde, "Osimhen ile ilgili transfer iddiaları var. 150 milyon Euro'ların gözden çıkarıldığı konuşuluyor. Sizin Osimhen'e biçtiğiniz değer nedir?" sorusuna cevap verdi.

"LİGİN EN DEĞERLİSİ"

Dursun Özbek, bu sorunun ardından, "Osimhen, Türkiye'deki en değerli futbolculardan bir tanesi. Rakamsal boyutu için bir şey söylemek istemiyorum" yanıtını verdi.

Özbek, ayrıca, "Tüm Türk futbolseverlerin ittifak ettiği bir konu var; Osimhen, ligin en değerli futbolcusu" diye konuştu.

12 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Osimhen, 9 kez gol sevinci yaşadı.