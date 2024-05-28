Dursun Özbek ve Erden Timur'dan şampiyonluk açıklaması! 'Helal kupalar Galatasarayımıza armağan olsun'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 00:32

Güncelleme: 28.05.2024 - 01:11

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Derneği'nde yapılan şampiyonluk kutlamasında konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Dursun Özbek: "Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2 sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. Erden kardeşim çok net ifade etti. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük ki, öyle güzel bir camia ki... Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez."

"TERTEMİZ BİR ŞEKİLDE ALDIK KUPALARIMIZI"

Dursun Özbek: "Statta muazzam bir kutlama yaptık. Şimdi de kazandığımız kupaları derneğimize getirdik. Çünkü burası bizim doğduğumuz yer. Helal kupalar Galatasarayımıza armağan olsun."

Erden Timur açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımız benim bir şeyler söylememi istedi. Şunu tüm yüreğimle söylüyorum. Anamızın ak sütü kadar helal, en ufak içinde bir leke olmayan, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bir gün bu anlaşılacak. Tüm emeği geçenlerin eline emeğine sağlık. Biz leke bulaştıracak bir şey yapmadan tertemiz bir şekilde aldık kupalarımızı."

"Bu şampiyonluk ne olursa olsun her şeyde şükredenlere ve erdemli davranışı önceleyenlere gelsin."

"Bu duyguyu ifade etmek çok zor. Zor demek de yanlış, her zorluk insan için bir sınav. Çok hak ettik, bunun farklı algılatılması sebebiyle bunu söylüyorum. Yabancı hakem seçelim 5 tane 10 yılı incelesinler. Federasyonda 2 tane başkan yardımcısı dışında kimseyi tanımıyorum. Bu kadar temiz olamaz. Biz söyleyince bir şey ifade etmeyecek belki... Doğru davranırsan, ahlaklı davranırsan elbet başarılı olursun. Ben en çok bundan mutluyum. Bir zaman gelecek her şey ortaya çıkacak."

"Bu dünyevi bir başarı sonuçta. Dünyevi hiçbir başarıyı çok da taçlandırmamak lazım. Anlaşıldığımız zaman hayatın en mutlu anı o olacak."

"Galatasaray'da çok güzel insanlar kazandım. Zamanımın yüzde 90'ı Florya'da geçmiyor ama çoğu orada. Herkesin birbirine bağlı olduğu Florya'ya gitmek çok muazzam duygu. Kazandıklarım kaybettiklerimden çok daha fazla."

"Gelen şampiyonlukla her şey bitiyor. Bizim yenilmemiz iyi oldu. Kibir yapmıştık, bunu herkese söyledim. Kibri çabuk fark etmek açısından iyi oldu. Tokadı hemen yemek güzel bir şey. Allah sevdiği insanı sarsar. Kibir vardı takımda. Hiçbir rakibine 3 atacağız, 5 atacağız demeyecektiniz. Biz bunu Florya'da değiştirmeye çalıştık ama tüm Türkiye öyle düşünüyordu. Ondan ders çıkardık çok da iyi oldu. Kibrin karşısında cezamızı aldık."

"LİGİ BİTİRMEYİZ" SÖZLERİ

"O kelimeyi ben tam olarak öyle kullanmadım. İki sene geçti üzerinden neredeyse. Öyle anlaşıldığı için de defalarca özür diledim. Kendi kulübümün hakkını tabii ki savunacağım ama ondan sonra dikkatli açıklamalar yaptım."

"Böyle şeylerin her zaman karşılıklı olması lazım. Bir taraf bir tarafı bekliyor. Geçen sene Fenerbahçe Kadın basketbol şampiyon olduğunda ben tebrik ettirmiştim. Bunun kimseye bir faydası yok. sadece kendi tarafının safını sıklaştırmaya çalışan. Bunu iki taraf için de söylüyorum. Bunun üzerine popülizmle, manipülasyonla çıkar gruplarının işine yarayan şeyler yapıyor. Zaten kendine özgüveni olan insan rakibi tebrik eder, onu küçültücü bir şeyler de kullanmaz. O zaman daha çok büyük olursun. Bunun tersini yapmak özgüveni düşük insanların işi. Hayatta efelenmek işe yarar her zaman. Taraftarlar da bunun böyle olmasını ister. Bu işlerde aslan gibi yüreğin olması gerekir."

BU SEZON TAKIMIN YILDIZI KİMDİ?

"Okan Buruk'u sıralamada 1 numaraya koyarım. Oyuncu olarak bir zaman Icardi'ydi, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Muslera, Barış Alper, Ziyech gibi oyuncular önemli katkı verdi. Hatta Zaha bile çok eleştiriliyor ama en az 4 maçın skorunu değiştirmiş. Hepsi çok önemli oyuncular."

"Çok büyük bir taraftarımız var. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Camiamız her şeyi hak ediyor. Allah bin defa razı olsun."

"Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o."