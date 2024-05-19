Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Yüreğin yetiyorsa gel'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 23:43

Güncelleme: 19.05.2024 - 23:52

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı. Ali Koç'a seslenen Dursun Özbek, "Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım." dedi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Maç sonrası stattan ayrıldım, olayları duyunca geri geldim. Ali Koç'un 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesi kabul edilebilir bir şey değil.

"KİM DESTEKLİYOR SENİ?"

Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından bitene kadar bu seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden buluyor. Lig başladığından beri hakemleri tartaklayın, tokatlayın. İzmir'de şey yapın peşine düşün hakemlerin diyen bu zat, maç bittikten... İnsanlar dağılmış. Burada sadece 2 görevli kalmış. Belli bir güruhla gelmiş. Maç da yok. Maçta yok Ali Koç. Gelip buraya insanları tartaklama haddini kimden alıyorsun. Kim destekliyor seni?

"BU PROVOKASYON NİYE?"

Devlete sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Polisler nerede? Bizim adamları tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksat ne. Bu provokasyon niye? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyon maçı. Ali Bey bak, haber aldım geldim. Bu vandalizmin Türk futbolu açısından kabul edilebilir tarafı yok.

"ALİ KOÇ DELİKANLILIĞIN VARSA GEL"

Şimdi ben geldim, yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Delikanlılığın varsa gel."