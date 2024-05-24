Dursun Özbek'ten Erden Timur sorusuna yanıt: 'Önümüzdeki süreçte...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde olup olmayacağı hakkındaki soruya yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:47
Dursun Özbek'ten Erden Timur sorusuna yanıt: 'Önümüzdeki süreçte...'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde olup olmayacağı hakkındaki soruya yanıt verdi.

A Spor'a konuşan Özbek, "Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir" dedi.

'AYRILIK FİKRİ VAR'

Erden Timur'un şu an için ayrılık fikrinde olduğunu söyleyen Özbek, "Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Erden Timur, 2 sezondur Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapıyor.


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