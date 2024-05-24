Galatasaraylı yönetici açıkladı: Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:16

Güncelleme: 24.05.2024 - 10:16

Süper Lig'de bu sezon futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin son haftasına girilmesine rağmen şampiyon hala belirlenmedi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan kıyasıya yarış, önceki hafta RAMS Park'ta oynanan mücadeleyle iyice alevlendi.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ SON HAFTAYA KALDI

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasını engelleyen Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde bir mucizeyi bekleyecek. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a kaybederse Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse sarı-lacivertli ekip geriden gelip şampiyon olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise yine 1 puan alması yeterli olacak.

Pazar günü aynı saatte başlayacak iki takımın mücadeleleri heyecanla beklenirken Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'den dikkat çeken bir hamle geldi. Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İbrahim Hatipoğlu

FATİH TERİM'DEN OKAN BURUK'A DESTEK TELEFONU

Sportcell'e konuşan Hatipoğlu, Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'in Okan Buruk'u aradığını belirtti. İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Okan hoca ile Fatih hocanın çok benzer hikayeleri var. İkisi de önce oyuncu olarak Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Fatih hoca, unutulmaz başarılar kazandı. Okan Buruk da şimdi aynı yolda ilerliyor."

"İkisinin de ortak özelliği gerçekten Galatasaraylılar. Gönülden Galatasaraylı oldukları için de tıpkı bizler gibi takımın başarısıyla mutlu oluyor, övünüyorlar."

"Fatih Terim hocamız Fenerbahçe maçı sonrası Okan hocamızı arayarak destek oldu. Hepimize de öğütler verdi."

"Futbol ve hayatla ilgili çok büyük bir tecrübeye sahip. Tek söylediği şey, oyuncuların ve Okan hocanın yanında olun. Onların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olun diye öğütler verdi herkese."