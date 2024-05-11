Dursun Özbek'ten ezeli rakiplerine sitem: 'Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili sitem etti. Özbek, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:11
Dursun Özbek'ten ezeli rakiplerine sitem: 'Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz...'
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile kahvaltı organizasyonunda buluştu. Organizasyonda kürsü konuşması gerçekleştiren Başkan Özbek, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.

MBAPPE ÜZERİNDEN "MALİ YAPI" VURGUSU

Dursun Özbek, Avrupa'nın dev kulüpleriyle mücadele edebilmenin mali yapıyı düzeltmekten geçtiğini belirterek "PSG'nin Kylian Mbappe diye bir oyuncusu var, gelecek sezon Real Madrid'de olacak. Peki kaça alınıyor? Bana söylenen 300 milyon Euro civarında. Sadece transfer mukavelesi için bu rakam. Avrupa'da yarışıyorsak, birinci hedef mali yapıyı düzeltmek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ DİYE ÖVÜNÜYORSUNUZ"

Özbek, 6 Şubat depremleri sonrasında üç büyük kulüp olarak hayırda yarışmak için çağrı yaptığını ancak Fenerbahçe Beşiktaş'tan gerekli desteği göremediğini iddia etti.

Dursun Özbek şunları söyledi:

"Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimiz bundan etkilendi. Galatasaray olarak depremin sabahında hemen arabayla bölgeye intikal ettik. İnsani yardım olarak 100 tır sevk ettik. Depremin birinci gününden itibaren dedim ki; biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Biz üç kulüp hayırda yarışalım dedim. Kalıcı konut için TOKİ ile Maraş, Adıyaman ve Hatay'da 100'er konuttan toplam 300 konutluk bir anlaşma yaptık Galatasaray olarak ve bunun avansını da ödedik. Maraş'ta temel atma töreninde dedim ki 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlar... 100 tane de gelin siz de yapın, hatta siz 150 tane yapın bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz burada geçin' dedim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda? Bu tip sosyal destek istenen yerlerde de bu kulüplerin hazır olması lazım."


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