Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin çağrısına cevap! 'Esen rüzgara göre...'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:41

Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü ile Yünsa arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak. Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz ve şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece beyhude çalışmalardır. Ben bazı kulüp başkanları gibi rüzgara göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Gerektiğinde herkese gerektiği gibi konuşmasını bilirim. Bunlar son çırpınışlar."

"ŞAMPİYONLUK EMEKLİ İKRAMİYESİ DEĞİL"

"Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir! Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler."

"BU SORUYU ALİ KOÇ'A SORUN"

Özbek, "Fenerbahçe daha önce 'Aynı masaya oturmayız' derken, şimdi sizi yayına çağırdılar. Bu karar değişiminin nedeni sizce nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bizim kıblemiz belli. Günlük gelişmelere, esen rüzgara göre yelken açmayız. Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam" diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak."

"KENETLENİRSEK, KİRLİ OYUNLAR BİTER"

"Ligin ilk gününden itibaren standart dışı uygulamalarla karşı karşıyayız. Galatasaray'a karşı uygulamaların standartı yok, bu çok net. Kayserispor maçında bu zirveye çıktı. Golümüzün iptal edilmesiyle zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesiyle bu tip kirli oyunlar sonuçsuz kalacaktır. Geçen sene bunu başardık. Bu sene daha tedbirli davranıyorlar. İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir."

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

"Algı yaratmaya çalışıyorlar, bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Galatasaray olarak finansal sorunumuz yok. Aralık sonu itibariyle sporcu maaşları, prim, transfer ücretlerinde günü gelen ödemelerde sorun yaşamadık. Hepsini tek tek ödedik. Bu son derece net. İsteyen kulüpten ve TFF'den bunun böyle olduğunu öğrenebilir, bizden bilgi isteyebilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu anlamda tek konuşulan kulüp Galatasaray. Ligde 20 kulüp var. Bu algılarla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerin gecikmesine izin vermeyiz."

50 MİLYON EURO'LUK SPONSORLUK

"Bankalar Birliği'nde yapılandırmaya girmiş borcumuzu ödemek için Galatasaray gelirlerinin %50'sini vermek zorunda. Kalan %50 ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek zorundayız. Galatasaray bu yürüyüşü sürdürmek için gelir yaratmak zorunda. Bunun için en büyük desteğimiz sponsorlar. Naklen yayın gelirleri başlangıcın altında. Sponsorlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Son derece iyi sponsorluk dönemi geçiriyoruz. Sene sonu itibariyle 50 milyon Euro'ya yaklaşacak sponsorluk geliri olacak. Galatasaray'ı temsil etmek için gereken fonu yaratıyoruz. Ödemeleri yaptık ve şampiyonluk için gerekli enerjiyi topladık."

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

"Sol bek, Leo Dubois, Berkay Özcan, Bakasetas... Transferde son durum nedir?"

"Takımdaki eksikleri biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sabrederseniz, kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor."