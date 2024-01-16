Leonardo Bonucci, İtalya'da manşetlerde: 'Icardi'nin Galatasaray'ı ile...'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:57

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Fenerbahçe sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

BONUCCI İLK KEZ SAHNE ALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz yerini yeni transfer Leonardo Bonucci'ye bıraktı.

İLK MAÇINDA NE YAPTI?

38. dakikada oyuna giren İtalyan yıldız, Jayden Oosterwolde ile birlikte görev yaptı. 52 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu 56 kez topla buluştu ve % 72 pas isabet oranı yakaladı. Attığı pasların 12'si uzun 38'i ise kısa pastı.

Beş kez ikili mücadeleye giren Bonucci bunların dördünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Dört kez topu tehlike bölgesinin dışına gönderen 36 yaşındaki oyuncu bir kez de pas arası yaptı.

Toplamda dört kez hava topu mücadelesine giren Bonucci bunların tamamında rakiplerine üstünlük kurdu.

İTALYA'DAN BONUCCI YANKILARI

İtalyan Tuttosport, Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe forması altındaki ilk maçına geniş yer ayırdı. Haber; "Bonucci Fenerbahçe ile ilk maçında zafer kazandı" başlığı ile duyuruldu.

'ICARDI'NİN GALATASARAY'I İLE...'

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile yeni macerasına en iyi şekilde başlıyor. Almanya'da Union Berlin'de geçirdiği zor ayların ardından Juventus'un eski defans oyuncusu Türkiye'de yeniden gülümsüyor.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı ile şampiyonluk mücadelesinin ortasında yer alan Fenerbahçe'yi seçti. Fenerbahçe 53 puanla lider durumda. Bir maçı eksik rakibinin beş puan önünde yer alıyor."