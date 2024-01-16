Galatasaray'ın jokeri: Barış Alper Yılmaz!

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı mücadeleye sol bek başlayan Barış Alper Yılmaz, ikinci devrede önce forvete, ardından da sağ kanada geçti. Milli futbolcu, oynadığı her mevkide gösterdiği performansla sarı kırmızılı ekibin jokeri oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:45
Galatasaray'ın jokeri: Barış Alper Yılmaz!
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Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla göz dolduruyor.

23 yaşındaki milli futbolcu, dün oynanan Kayserispor mücadelesine sol bek olarak başladı. Bir yandan Kayseri'nin en etkili ismi Boa-Morte'yi durdurmaya çalıştı, bir yandan sürekli hücuma katkı sağladı.

PENALTIYI DA YAPTIRDI

65. dakikada Halil oyundan çıkınca, Barış Alper, Aslan'ın forveti oldu. 76'da ise genç forvet Baran Demiroğlu maça dahil oldu. Barış ise bu kez sağ kanada geçti. En fazla mücadele eden isimlerden biri olan 23 yaşındaki yıldız, takımına galibiyeti getiren penaltıyı yaptırarak 3 puanın mimarları arasında yer aldı. 


Barış Alper Yılmaz galatasaray kayserispor

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