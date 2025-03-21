Dursun Özbek, Okan Buruk'a kapıları kapattı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:23

Güncelleme: 21.03.2025 - 14:23

Galatasaray ile kazandığı 2 lig şampiyonluğunun ardından 3. zafere koşan teknik direktör Okan Buruk, 5. yıldızı takarak tarihe geçme hedefinde.

Avrupa'daki performansı ve ligdeki inişli çıkışlı periyor sonrası Galatasaray'daki geleceği konuşulmaya başlanan Okan Buruk'un sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa'nın da radarında olduğu iddia edilen Okan Buruk'un yurt dışında çalışmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ancak Dursun Özbek'in başarılı teknik adamı bırakmaya niyeti yok.

Sözcü'de yer alan habere göre, Dursun Özbek, Okan Buruk'a gelebilecek her türlü teklife kapıyı kapattı.

Özbek'in bu sezon ligi şampiyon bitirip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği aktarıldı.