Dursun Özbek, Okan Buruk'a kapıları kapattı!

Başkan Dursun Özbek'in Galatasaray ile 1 yıl sözleşmesi kalan Okan Buruk'a gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattığı iddia edildi.

Dursun Özbek, Okan Buruk'a kapıları kapattı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:23

Galatasaray ile kazandığı 2 lig şampiyonluğunun ardından 3. zafere koşan teknik direktör Okan Buruk, 5. yıldızı takarak tarihe geçme hedefinde.

Avrupa'daki performansı ve ligdeki inişli çıkışlı periyor sonrası Galatasaray'daki geleceği konuşulmaya başlanan Okan Buruk'un sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Avrupa'nın da radarında olduğu iddia edilen Okan Buruk'un yurt dışında çalışmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Ancak Dursun Özbek'in başarılı teknik adamı bırakmaya niyeti yok.

Sözcü'de yer alan habere göre, Dursun Özbek, Okan Buruk'a gelebilecek her türlü teklife kapıyı kapattı.

Özbek'in bu sezon ligi şampiyon bitirip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği aktarıldı.


Etiketler: #dursun özbek #galatasaray #okan buruk

İlgili Haberler

Galatasaray'a gol atmıştı: Fenerbahçe'den sürpriz hamle!

Galatasaray'a gol atmıştı: Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
Galatasaray'ın rekor transferine flaş talip: İngiliz ekibi yakın takipte!

Galatasaray'ın rekor transferine flaş talip: İngiliz ekibi yakın takipte!
Fenerbahçe ve Galatasaray 18 yıl sonra bir ilki başarabilir!

Fenerbahçe ve Galatasaray 18 yıl sonra bir ilki başarabilir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler